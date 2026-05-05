Centri estivi a Bologna sistema in tilt per 80 famiglie Mamma Giovanna | Se finisco in lista d’attesa porto i figli in Comune

A Bologna, il sistema online per l’iscrizione ai centri estivi comunali per bambini dai 3 ai 14 anni ha causato problemi a circa ottanta famiglie. Durante il click day, molte domande sono state respinte perché il sistema non riconosceva i codici inseriti, creando lunghe attese e frustrazione. Una madre ha dichiarato che, se non riuscirà ad ottenere un posto in lista d’attesa, porterà i figli direttamente al municipio.

Bologna, 5 maggio 2026 – Il cervellone non riconosce il codice da lui stesso generale e per un’ ottantina di domande, il click day per i centri estivi comunali 3-14 anni, diventa una via crucis. Meglio va a 4.264 domande su 8.512 pre-iscritte dove due click hanno acceso il semaforo verde sull’invio della domanda definitiva. Procedura per l’accesso ai centri estivi comunali . Passo indietro. Da un paio di anni la nuova procedura per l'accesso ai centri estivi comunali, messa a punto da Palazzo d'Accursio dopo anni e anni di incubi per le famiglie a causa del cervellone sempre in tilt, prevede ad aprile la pre-iscrizione, quindi a maggio la conferma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi a Bologna, sistema in tilt per 80 famiglie. Mamma Giovanna: “Se finisco in lista d’attesa, porto i figli in Comune” Notizie correlate Leggi anche: Piccioni-centri estivi, la lista Boscagli: "63mila euro per i volatili, le famiglie aspettano" Leggi anche: Fondi per i centri estivi. Più aiuti alle famiglie. In arrivo 340mila euro: "Sistema che funziona" Contenuti e approfondimenti Centri estivi a Bologna, sistema in tilt per 80 famiglie. Mamma Giovanna: Se finisco in lista d’attesa, porto i figli in ComuneIl sistema non ha riconosciuto il codice che lui stesso ha generato, bloccando la domanda. Tecnici al lavoro per trovare una soluzione ... ilrestodelcarlino.it Centri estivi, oggi a Bologna è il «click day»: «Tutti davanti al pc per cercare soluzioni alla lunga estate senza scuola»Dalle 13 in poi e fino all’8 maggio è possibile confermare la pre-iscrizione. Crescono le richieste di contributi per sostenere la spesa ... corrieredibologna.corriere.it