Piccioni-centri estivi la lista Boscagli | 63mila euro per i volatili le famiglie aspettano

Il Comune di Lecco ha stanziato 63.000 euro per interventi di dissuasione dei piccioni nell’area della Piccola. La notizia è stata riportata dalla stampa locale, e le famiglie della zona aspettano chiarimenti sui lavori in programma. La cifra coinvolge le risorse destinate a un progetto di controllo della presenza dei volatili, che ha suscitato reazioni tra residenti e cittadini interessati.

Apprendiamo dalla stampa che il Comune di Lecco ha impegnato 63.000 euro per interventi di dissuasione dei piccioni nell'area della Piccola. Un problema reale, che va certamente affrontato. Tuttavia, non si può ignorare che erano già stati installati sistemi acustici con la stessa finalità.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Centri estivi e disabilità, arrivano i contributi per le famiglie: fino a 4mila euro a bambinoIl Comune di Coriano rinnova anche per l’estate 2026 il proprio impegno a sostegno delle famiglie con figli con disabilità, prevedendo un contributo... Centri estivi 2026 a Moderna, confermati per le famiglie i voucher fino a 300 euroAnche quest'anno il Comune allarga i beneficiari delle misure regionali, alzando la soglia Isee e finanziando voucher per figli 9-36 mesi. Panoramica sull’argomento Si parla di: Piccioni-centri estivi, la lista Boscagli: 63mila euro per i volatili, le famiglie aspettano. Piccioni-centri estivi, la lista Boscagli: 63mila euro per i volatili, le famiglie aspettanoAngela Fortino e Barbara Pomi attaccano la spesa del Comune per la dissuasione dei piccioni nell'area della Piccola: Se quelle risorse esistevano, perché non destinarle almeno in parte ad abbattere l ... leccotoday.it Centri estivi, dal 20 aprile è possibile richiedere il bonus per le famiglieSi aprirà lunedì 20 aprile, per i nuclei familiari in possesso dei requisiti necessari, la possibilità di richiedere il bonus a sostegno delle spese di ... piacenzasera.it