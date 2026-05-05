Centrale nucleare | record di adesioni per la visita nel sito in dismissione a Latina

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio si terrà la quinta edizione di Open Gate, l’evento che permette al pubblico di visitare le centrali nucleari italiane in dismissione. Tra queste, anche quella di Latina. Quest’anno si registra un numero di adesioni superiore rispetto alle edizioni precedenti, con molte persone che hanno scelto di partecipare alle visite. L’evento è organizzato da Sogin e si svolgerà in diverse località del paese.

Record di adesioni per la quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le centrali nucleari italiane in dismissione, tra cui anche quella di Latina.Nei giorni scorsi sono state chiuse le iscrizioni per l’iniziava in programma per.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Centrale nucleare: porte aperte a Latina. Tornano le visite nel sito in dismissioneTona l’iniziativa denominata “Open Gate” con cui il Gruppo Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le porte delle quattro... Open Gate Sogin: record di adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissione, c'è anche CaorsoSi sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Centrale nucleare: record di adesioni per la visita nel sito in dismissione a Latina; Open Gate Sogin: record di adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissione, c'è anche Caorso; Nucleare, la seconda occasione; Passato e Presente 2025/26 - Chernobyl. La notte del Reattore 4 - Video. Centrale nucleare: record di adesioni per la visita nel sito in dismissione a LatinaRecord di adesioni per la quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le centrali nucleari italiane in dismissione, tra cui anche qu ... latinatoday.it Boom di adesioni per la visita alle centrali nucleari dismesseOltre 5.500 iscrizioni, tra partecipanti e persone in lista d’attesa per l’Open Gate Sogin Record di adesioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubbli ... ambienteambienti.com la fabbrica Jupiter La fabbrica Jupiter (o Yupiter) era un importante centro industriale situato a Pryp"jat', in Ucraina, vicino alla centrale nucleare di Cernobyl', inaugurato nel 1980. Ufficialmente produceva registratori a cassette e componenti elettronici per uso - facebook.com facebook Chernobyl 40 anni dopo: il disastro della centrale nucleare produsse effetti pesanti sulle attività agricole e lattiero-casearie. Ma il Molise reagì anche accogliendo molti bambini e ragazzi ucraini e bielorussi #IoSeguoTgr @TgrRai x.com