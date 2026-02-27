Rinnovo di Locatelli alla Juventus | verso l' accordo fino al 2030

La Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto di Locatelli, con l’obiettivo di arrivare a un accordo fino al 2030. La società sta accelerando le trattative per mantenere il centrocampista nel suo roster e garantire stabilità alla squadra. La trattativa si sta svolgendo in queste settimane, con incontri e colloqui tra le parti coinvolte.

La Juventus sta accelerando una fase cruciale di consolidamento della rosa, orientata a garantire continuità e stabilità nel medio-lungo periodo. In primo piano emerge Manuel Locatelli, centrocampista ritenuto elemento centrale del progetto tecnico destinato a guidare il ciclo successivo della squadra. Secondo quanto riportato, la dirigenza sta lavorando al prolungamento del contratto con l'obiettivo di fissarne la scadenza al 2030. Una durata così ampia rappresenta una scelta strategica mirata a consolidare Locatelli come uno dei pilastri identitari della Juventus. Questo orizzonte temporale esteso riflette la fiducia riposta nel giocatore, considerato indispensabile per l'equilibrio del reparto, la personalità del gruppo e la continuità del piano sportivo.