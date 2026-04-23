Ceccano disservizi idrici | il sindaco Querqui chiede indennizzi ad Acea per i cittadini

Il Comune di Ceccano ha annunciato che intende chiedere ad Acea Ato 5 un risarcimento per i cittadini a causa dei problemi idrici verificatisi il 22 e 23 aprile. Il sindaco ha dichiarato che l'amministrazione si sta muovendo per ottenere un indennizzo, riferendosi ai disservizi che hanno interessato la rete idrica durante quelle giornate. La richiesta sarà presentata ufficialmente alle autorità competenti.

Il Comune di Ceccano, attraverso le dichiarazioni del sindaco Andrea Querqui, annuncia l’intenzione di chiedere ad Acea Ato 5 il riconoscimento di un indennizzo per i cittadini, a fronte dei disservizi idrici registrati nelle giornate del 22 e 23 aprile. Non si esclude, inoltre, la valutazione di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Ceccano, fondi PNRR sotto inchiesta. Il Sindaco Querqui fa chiarezza sulla ripartenza dei cantieriIl polverone sollevato dall'inchiesta della Procura Europea sulla gestione dei fondi PNRR a Ceccano continua a far discutere, ma l'Amministrazione... Riposto, il sindaco Vasta scrive alla Sie: “Troppi disservizi, pronti ad agire a tutela dei cittadini”I disservizi non riguardano soltanto Riposto ma interessano numerosi comuni della provincia coinvolti nel passaggio di gestione Il sindaco di Riposto...