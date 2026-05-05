C’è chi gioisce per gli attivisti della Flotilla sottoposti a violenze | una soddisfazione tossica

Nelle acque internazionali, la Global Sumud Flotilla, un gruppo di attivisti diretto verso Gaza, è stata intercettata dalle autorità. Durante l’operazione, alcuni attivisti sono stati sottoposti a violenze e privazioni, facendo salire la tensione tra le parti coinvolte. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni commentatori che hanno espresso soddisfazione per le azioni delle forze di sicurezza.

di Stefano Borioni La vicenda è nota: la Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza, è stata intercettata in acque internazionali ed alcuni attivisti sono stati sottoposti a violenze e privazioni. Le immagini dei corpi segnati hanno accompagnato i racconti di chi era a bordo, rendendo difficile liquidare tutto come semplice propaganda. Accanto all’indignazione e al sospetto, è però emerso un terzo registro emotivo: la soddisfazione. Il “se la sono cercata”, il “ben gli sta!”, il diffuso e viscerale augurio di lasciarli al proprio destino. Sperando possa essere il più possibile nefasto. Un’ostilità che oggi si concentra sulla Flotilla, ma che in passato ha colpito le Ong o Save the Children, declinatasi negli attacchi trasversali che hanno coinvolto – tra i tanti – Strada, Fo, Cecchettin, Papa Francesco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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