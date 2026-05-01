Gli attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla riferiscono di aver trascorso 40 ore di soprusi e crudeltà durante il loro arresto a bordo di una nave militare. Secondo le dichiarazioni, sono stati sottoposti a trattamenti considerati ingiusti da parte delle autorità durante il trasferimento e l’intervento a Creta. Le testimonianze indicano una serie di comportamenti che hanno duramente coinvolto i partecipanti alla flottiglia.

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla sbarcati a Creta “sono appena sopravvissuti a 40 ore di crudeltà premeditata a bordo di una nave della marina”. E’ quanto si legge in un post sull’account ufficiale della Flotilla su X. “Sono stati privati di cibo e acqua a sufficienza e sono stati costretti a dormire su pavimenti che sono stati deliberatamente e ripetutamente allagati”, viene spiegato. “Quando i militari hanno cercato di sequestrare due dei partecipanti” gli attivisti “hanno opposto una resistenza pacifica”. “La risposta è stata di pura violenza: i partecipanti sono stati presi a pugni, calci e trascinati sul ponte con le mani legate dietro la schiena”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivisti: “Sottoposti a 40 ore di soprusi e crudeltà”

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