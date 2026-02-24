J-Ax solista a Sanremo 2026 Poi si presenta con la Ligera County Fam | chi fa parte del quintetto milanese

J-Ax ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 per promuovere il nuovo album, motivato dalla voglia di rinnovarsi. La sua presenza sul palco, dopo aver condiviso l’esperienza con gli Articolo 31, rappresenta un passo importante nella sua carriera. Nel frattempo, si prepara a esibirsi con la Ligera County Fam, il quintetto milanese con cui collabora da tempo e che ha già riscosso successo nei live. La sua esibizione promette di attirare l’attenzione di molti appassionati di musica italiana.

Milano, 24 febbraio 2026 – J-Ax torna al Festival di Sanremo. Il rapper milanese classe 1972, vero nome Alessandro Aleotti, si era già presentato nel 2023 con gli Articolo 31, il duo hip hop che ha fondato negli anni ‘90 insieme a DJ Jad (il brano si intitolava ‘Un bel viaggio’), mentre quest’anno per la prima volta calcherà il palco dell’Ariston come solista. E lo farà con la canzone ‘Italia Starter Pack’. Nella serata delle cover, invece, il cantante si presenterà insieme alla band che è stata genericamente presentata come ‘Ligera County Fam’, formata da Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

J-Ax svela la Ligera County Fam per Sanremo 2026: con lui Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. Serata cover con "E la vita, la vita" in versione inedita.

J-Ax svela la Ligera County Fam per la serata delle cover di Sanremo 2026: con lui Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. All'Ariston porteranno "E la vita, la vita" in versione inedita, un pezzo che è Milano pura.