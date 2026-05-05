I Falchi Cautano sono ufficialmente promossi in Seconda Categoria dopo aver concluso la stagione come campioni di Terza Categoria. La squadra ha ottenuto il titolo con una partita decisiva che si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro una squadra avversaria. La stagione si è rivelata ricca di soddisfazioni, con i Falchi sempre presenti nelle posizioni di vertice fino alla fine. La vittoria permette loro di salire di categoria e di continuare il loro cammino nel calcio locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Missione compiuta. I Falchi Cautano conquistano il campionato di Terza Categoria e centrano la promozione in Seconda Categoria al termine di una stagione vissuta sempre ai vertici e conclusa nel modo più emozionante possibile. Il verdetto è arrivato nell’ultima giornata, in un autentico spareggio promozione contro lo Sporting Paupisi, secondo in classifica e distante appena un punto alla vigilia del match. La situazione era chiarissima: ai Falchi, primi con 33 punti contro i 32 degli avversari, bastava anche un pareggio per mantenere la vetta e conquistare il titolo. Così è stato. La sfida si è chiusa sul 2-2, risultato sufficiente per permettere ai rossoblù di chiudere il campionato al primo posto con 34 punti, uno in più proprio dello Sporting Paupisi, fermo a quota 33.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cautano in festa, Falchi campioni: il 2-2 col Paupisi vale la promozione in Seconda Categoria

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