Seconda categoria Festa promozione per il Corsanico

In collina si svolge una festa di celebrazione per la promozione del Corsanico. Il cielo si tinge di arancione durante l’evento, che vede la partecipazione di molti spettatori e appassionati. L’occasione è stata organizzata per festeggiare il raggiungimento di un traguardo importante dalla squadra. La manifestazione include momenti di aggregazione e celebrazione pubblica, con la presenza di diversi partecipanti e sostenitori.

È festa grande in collina, dove il cielo si tinge di arancione per la risalita del Corsanico in Prima categoria! Con la vittoria schiacciante di ieri (4-1 sul Serricciolo con le doppiette dei forti attaccanti Nicola Marsili e Giacomo Da Prato) nella quartultima giornata del campionato di Seconda categoria Toscana (girone A) gli orange collinari hanno vinto il campionato con tre turni d’anticipo. Anzi. ieri hanno pure allungato in vetta a +12 sul Massarosa (fermato sul pari interno 1-1 dalla Gragnolese). I numeri della stagione della squadra allenata da Gabriele Mazzei sono veramente "impressionanti". Dopo aver girato la boa da quinto della classe, a -6 dai cugini massarosesi che si laurearono campioni d’inverno, il Corsanico ha fatto un girone di ritorno "pazzesco".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Festa promozione per il Corsanico Prima e Seconda categoria. Torrelaghese fa festa. Cardiopalma CorsanicoCopertina per le vittoriose Torrelaghese in Prima, Corsanico (capolista) e Salavetitia in Seconda. Leggi anche: CALCIO, SECONDA CATEGORIA. Big-match a Massarosa. Fuori il Corsanico