Nella notte a Napoli, un uomo di 33 anni si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli con cinque ferite da arma da fuoco. La sua presenza nel nosocomio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente o sui sospetti coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Notte di tensione a Napoli, dove un 33enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli con diverse ferite d’arma da fuoco. L’uomo, napoletano e già noto alle forze dell’ordine, è arrivato autonomamente in ospedale intorno all’1.00, facendo scattare l’intervento dei carabinieri. Secondo quanto emerso, il 33enne sarebbe stato raggiunto da cinque colpi di pistola, riportando ferite al braccio sinistro, alle gambe e nella zona lombare. Non sarebbe in pericolo di vita, ma resta ricoverato in osservazione in attesa di un intervento chirurgico. Una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, parla di un tentativo di rapina avvenuto nel quartiere Marianella.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, ferito con cinque colpi di pistola: giallo nella notte al Cardarelli

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