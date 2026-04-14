L’Etna, il vulcano più attivo d’Europa, è oggetto di numerosi studi e monitoraggi a causa delle sue continue eruzioni. Nonostante l’attenzione che riceve, ancora non si conoscono con certezza le modalità della sua origine, poiché il suo processo di formazione non corrisponde ai principali meccanismi conosciuti per la nascita dei vulcani terrestri. La sua natura rimane quindi ancora avvolta da alcuni misteri scientifici.

L’Etna è il vulcano più attivo d’Europa e tra i più monitorati al mondo, eppure ad oggi è incomprensibile come si sia formato, perché non rientra in nessuno dei tre grandi meccanismi alla base della formazione dei vulcani terrestri. Servizio di Pierluigi Vito TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Etna, nei segreti dell’origine del vulcano più attivo d'Europa