Catania chiama Roma risponde I nomi dei rapinatori che ripulivano le gioiellerie di Roma

A Catania e Roma si sono verificati numerosi furti con rapina ai danni di gioiellerie. I responsabili hanno sottratto beni per un valore complessivo di oltre un milione di euro, precisamente 1.142.221 euro, nel corso di poco più di un anno. Le indagini hanno portato all'identificazione dei rapinatori, coinvolti in diverse operazioni che hanno portato via orologi, oro, gioielli e denaro.

Hanno rapinato soldi, orologi, oro e gioielli per oltre un milione di euro (1.142.221 per la precisione) in poco più di un anno. Quattro rapine messe a segno, una tentata. Nel mirino di una batteria di malviventi: gioiellerie e uffici postali a Roma e in provincia, con una trasferta messa a segno.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Comunicato Stampa: L'Eduverso chiama, la scuola risponde: a Roma studenti da tutta Italia per i giochi scolastici in VRLa tavola rotonda è accreditata sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell'Istruzione e del Merito e consentirà agli insegnanti partecipanti di... Sgominata la banda di rapinatori incubo di gioiellerie e uffici postali | GUARDABen 70 orologi di lusso per un valore commerciale superiore ai 900 mila euro, è il bottino del colpo che ha dato il via ad un'articolata attività...