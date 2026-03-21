Comunicato Stampa | L' Eduverso chiama la scuola risponde | a Roma studenti da tutta Italia per i giochi scolastici in VR

A Roma, studenti provenienti da diverse regioni italiane si sono riuniti per i giochi scolastici in realtà virtuale, organizzati dall'Eduverso. La manifestazione si svolge presso una struttura dedicata e vede la partecipazione di insegnanti che, attraverso una piattaforma ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, partecipano a una tavola rotonda e possono ottenere crediti formativi.

La tavola rotonda è accreditata sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell'Istruzione e del Merito e consentirà agli insegnanti partecipanti di ottenere crediti formativi. Roma, Pizarro ci crede e dà la carica: “Si può arrivare quarti. Fiducia a Gasperini” Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. Parla l'avvocato Danilo Lombardo La piazza diventa una moschea a cielo aperto. La prova della sottomissione VIDEO . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: L'Eduverso chiama, la scuola risponde: a Roma studenti da tutta Italia per i giochi scolastici in VR Articoli correlati Leggi anche: Comunicato Stampa: A Roma le Metaversiadi 2026: studenti da tutta Italia in gara nel Metaverso Metaversiadi, studenti da tutta Italia a Roma per le Olimpiadi della realtà virtualeStudenti di tutta Italia a Roma per misurarsi nella realtà virtuale e scrivere, dal loro punto di vista, una nuova pagina di innovazione educativa.