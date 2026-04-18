Roma | caveau della droga nascosto in casa al Quarticciolo arrestato 52enne

Durante un intervento al Quarticciolo, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato un caveau della droga nascosto all’interno di un’abitazione. Un uomo di 52 anni è stato arrestato durante le operazioni. La scoperta è avvenuta nel corso di una perquisizione, che ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti e attrezzature per il confezionamento. La polizia ha sequestrato il materiale e portato a termine l’arresto.

Un caveau della droga, abilmente nascosto all’interno di un’abitazione, è stato scoperto dalla Polizia di Stato al Quarticciolo, una zona della periferia est di Roma. Un uomo di 52 anni, originario della capitale, è stato arrestato dopo essere stato intercettato nella nota piazza di spaccio conosciuta come “La Madonnina”, dove si presume svolgesse il ruolo di “custode” dello stupefacente destinato ai pusher operanti nella zona. Scoperta del caveau e perquisizione domiciliare. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti è stata resa possibile grazie alle chiavi rinvenute in suo possesso....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: caveau della droga nascosto in casa al Quarticciolo, arrestato 52enne Notizie correlate Quarticciolo, il "caveau" sotto la mattonella: così veniva nascosta la droga alla 'Madonnina'Un nascondiglio ricavato nel massetto del pavimento, proprio sotto una mattonella della camera da letto. Roma: scoperto deposito di oltre un kg di cocaina in casa, arrestato 61enne al QuarticcioloAveva allestito un vero e proprio deposito di cocaina nel suo appartamento al Quarticciolo, a Roma, ma il nascondiglio situato nel soppalco della sua... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Quarticciolo, caveau della droga nascosto in casa e gestione contabile old school: un arresto della Polizia di Stato.; Smantellato sistema di spaccio nascosto nelle cantine: due arresti - POP; Tredici arresti per droga a Roma, c'è anche ex della Banda Magliana; San Basilio, mezzo secolo di condanne per la banda di pusher del bar 'Coltellata'. Roma: caveau della droga nascosto in casa al Quarticciolo, arrestato 52enneScoperto un caveau della droga al Quarticciolo: arrestato un 52enne romano con 315 dosi di cocaina. romadailynews.it Roma, caveau della droga in camera da letto: arrestato 52enneL’arresto è avvenuto nel quartiere Quarticciolo. L’uomo avrebbe custodito la droga destinata ai pusher della zona nella piazza di spaccio La Madonnina. Nella camera da letto gli agenti hanno ... tg24.sky.it Lo Speciale, dove la notizia è solo l'inizio. . La premier Giorgia Meloni nel corso del suo intervento all’assemblea di Federalberghi a Roma parla anche della situazione geopolitica annunciando una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. #giorgiameloni #fed facebook Achille Lauro incanta Roma: show a sorpresa alla Fontana di Trevi #achillelauro x.com