Nel 1967, il film ‘Indovina chi viene a cena?’ suscitò grande attenzione negli Stati Uniti, un paese in cui i matrimoni tra persone di diverse razze erano ancora vietati in molte regioni e le discussioni sull’integrazione razziale erano frequenti. La pellicola affrontava il tema delle relazioni interrazziali, riflettendo le tensioni sociali dell’epoca.

Il film ‘ Indovina chi viene a cena? ’ fece scalpore nell’America di fine anni Sessanta, quando in molti Stati i matrimoni misti erano ancora illegali e il tema dell’integrazione razziale divideva l’opinione pubblica. Lo spettacolo, tratto dal celebre film di Stanley Kramer con Sidney Poitier, va ora in scena con la regia di Guglielmo Ferro. Sul grande schermo c’erano Katharine Hepburn (che vinse come miglior attrice uno dei suoi quattro Oscar) e Spencer Tracy, una coppia di liberali bianchi costretta a fare i conti con il proprio razzismo latente quando la figlia presenta loro il fidanzato nero. Il film si aggiudicò anche la statuetta dell’Academy per la miglior sceneggiatura originale di William Rose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impegno sul palco: "Ancora oggi tanti pregiudizi"

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