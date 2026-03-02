A Milano, il 2 marzo 2026, si è tenuto un evento dedicato a sensibilizzare il pubblico sulla lotta contro i pregiudizi legati all’obesità. Sul palco si sono alternate testimonianze di persone che affrontano questa condizione ogni giorno, mostrando forza e determinazione. La manifestazione ha attirato un pubblico interessato a conoscere meglio le sfide di chi convive con l’obesità, andando oltre i numeri sulla bilancia.

Milano, 2 marzo 2026 – Quello contro cu i lottano le persone con obesità è molto più di un numero su una bilancia. Al peso fisico dei chili di troppo si aggiunge quello del giudizio e del pregiudizio, che si traduce spesso in discriminazione quotidiana. In famiglia, nelle relazioni, sul lavoro. Per lottare contro lo stigma servono coraggio e informazione. Per questo, l’associazione Amici Obesi invita tutti a teatro il 7 marzo a Milano, a vedere lo spettacolo per ragazzi ¿META! messo in scena dalla compagnia SbilanciArti. Una storia che parla di amicizia e lealtà, ma anche di diversità e unicità. Una storia che racconta la sofferenza di chi si sente solo in un corpo che percepisce “sbagliato” e quanto la comprensione e l’aiuto degli altri possa fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ¿META!, sul palco la forza e il coraggio di battere i pregiudizi contro l’obesità

