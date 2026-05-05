Castrolibero bus fantasma | il dramma dei bambini abbandonati

A Castrolibero, alcuni bambini sono stati trovati soli sul ciglio della strada, lasciati senza supervisione. La situazione ha sollevato interrogativi sulle circostanze che hanno portato a questa condizione. Inoltre, si è appurato che la dirigente scolastica si trovava al teatro nel momento in cui si sono verificati gli eventi, anziché essere presente nella scuola. La vicenda sta ricevendo attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i bambini a restare soli sul ciglio della strada?. Perché la dirigente si trovava già al teatro invece che in scuola?. Cosa ha causato il mancato arrivo dei pullman da Rota Greca?. Chi deve rispondere legalmente per la sicurezza degli alunni abbandonati?.? In Breve Due pullman partiti da Rota Greca hanno causato il disservizio logistico.. La dirigente scolastica si trovava già al teatro Rendano durante l'attesa.. I genitori hanno dovuto richiedere permessi lavorativi per l'evento Opera Lab edu.. Il disservizio ha colpito gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Castrolibero.. Almeno due pullman non sono mai arrivati a Castrolibero, lasciando diversi bambini della scuola elementare in lacrime e in attesa sul ciglio della strada durante l’uscita didattica verso il teatro Rendano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castrolibero, bus fantasma: il dramma dei bambini abbandonati Notizie correlate Superbonus in Umbria: il dramma dei cantieri abbandonati e del degrado?? Cosa sapere Cantieri Superbonus abbandonati e infiltrazioni causano danni agli edifici a Ponte San Giovanni. Il dramma dei bambini ucraini sequestrati dalla RussiaSono stati trovati 45 bambini ucraini che sono stati deportati o trasferiti con la forza da territori occupati in Ucraina alla Russia o in...