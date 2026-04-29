Superbonus in Umbria | il dramma dei cantieri abbandonati e del degrado

In Umbria, alcuni cantieri legati al Superbonus sono stati lasciati incompleti, con conseguenti problemi di infiltrazioni d’acqua che danneggiano gli edifici a Ponte San Giovanni. La situazione ha portato a un aumento del degrado in alcune aree, alimentando preoccupazioni tra residenti e proprietari di immobili. La questione riguarda principalmente lavori di ristrutturazione sospesi e le conseguenze di interventi non portati a termine.

?? Cosa sapere Cantieri Superbonus abbandonati e infiltrazioni causano danni agli edifici a Ponte San Giovanni. L'impennata dei costi dei materiali riduce il valore di mercato degli immobili umbri. A Ponte San Giovanni i ponteggi abbandonati e le facciate rovinate raccontano il fallimento del Superbonus 110%, trasformando un piano di riqualificazione energetica in una piaga di degrado per l'Umbria. Quello che doveva essere un volano per l'edilizia si è trasformato in un groviglio di problemi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Superbonus in Umbria: il dramma dei cantieri abbandonati e del degrado Notizie correlate Leggi anche: Superbonus, centinaia di cantieri abbandonati. I costruttori: "Soldi a imprese non qualificate" Lavoro e morte: il dramma quotidiano nell’Irpinia dei cantieriCalabritto, 21 febbraio 2026 – Stamattina, a Calabritto, in provincia di Avellino, George Adrian Lupu, 39 anni, un muratore rumeno, è morto mentre... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vi porto nel tunnel degli orrori del Superbonus. Il clamoroso caso di Ponte San Giovanni; Italia, resta la procedura Ue: deficit al 3,1 per cento. Colpa del Superbonus; Decreto Milleproroghe 2026: le novità per l’edilizia. Superbonus, una casa su 2 non in regola con il Catasto: 45mila lettere da Agenzia EntrateLeggi su Sky TG24 l'articolo Superbonus, una casa su 2 non in regola con il Catasto: 45mila lettere da Agenzia Entrate ... tg24.sky.it Superbonus: metà immobili irregolare in Catasto, sanzioni fino a 8mila euroRendite immobili Superbonus irregolare in Catasto. I dati aggiornati al 2026 e il programma del controlli fiscali fino al 2028. pmi.it Superbonus e incentivi, Agenzia delle Entrate pronta a inviare 45mila lettere a chi non è in regola x.com Superbonus e incentivi, Agenzia delle Entrate pronta a inviare 45mila lettere a chi non è in regola - facebook.com facebook