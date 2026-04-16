Fabbricotti finti carabinieri truffano un' anziana e le rubano tutti i gioielli

Nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, un’anziana donna è stata vittima di una truffa in viale della Libertà. Due uomini, travestiti da carabinieri, si sono presentati alla sua porta e, dopo averle mostrato un falso documento, le hanno sottratto tutti i gioielli che indossava. La vittima ha riferito di aver consegnato i gioielli senza sospettare nulla, convinta di interagire con personale delle forze dell’ordine.

Ancora una truffa ai danni di un'anziana. È successo nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, in viale della Libertà. Secondo quanto ricostruito i malviventi si sarebbero spacciati per finti carabinieri, riuscendo a farsi consegnare dalla donna i gioielli che teneva nascosti in casa per un.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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