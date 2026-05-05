Negli affascinanti castelli piemontesi, i matrimoni di lusso raggiungono cifre che superano i 100.000 euro. Tra servizi esclusivi, si organizzano cerimonie con elicotteri privati e foreste indoor all’interno di borghi medievali. Per ogni invitato, il costo di un banchetto con chef stellato può essere molto elevato. Questi eventi rappresentano una fetta di mercato dedicata alle nozze di alta gamma nella regione.

? Cosa scoprirai Come si gestiscono elicotteri e foreste indoor in borghi medievali?. Quanto costa un banchetto con chef stellato per ogni invitato?. Chi decide se queste cerimonie danneggiano i castelli storici?. Perché i magnati stranieri scelgono proprio le colline piemontesi?.? In Breve Affitto location storiche tra Albese e Torinese con costi di 20.000 euro.. Banchetti con chef stellati raggiungono i 300 euro a persona.. Allestimenti con 5.000 orchidee e logistica tramite jet a Caselle.. Costi per isole di crudi di pesce partono da 170 euro.. Tra le colline dell’Albese e i castelli che dominano il torinese, un mercato matrimoniale da oltre 100.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelli piemontesi: il lusso estremo dei matrimoni da 100.000 euro

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