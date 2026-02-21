Romagna lusso | ville storiche e castelli oltre i 3.000€ a notte Boom

In Romagna, il costo elevato di ville storiche e castelli supera i 3.000 euro a notte, attirando un nuovo tipo di turista. La crescente domanda di alloggi di lusso ha portato a un aumento delle prenotazioni per queste strutture esclusive, situate tra la costa e l’entroterra. Le proprietà, spesso restaurate di recente, offrono servizi di alta gamma e un’atmosfera unica. Questa tendenza sta cambiando il volto del turismo locale, rendendo più vivace il settore.

Romagna Esclusiva: Ville e Castelli di Lusso Ridefiniscono l’Offerta Turistica tra Costa ed Entroterra. La Romagna sta vivendo una trasformazione radicale nel suo settore turistico, passando da meta di vacanze accessibili a destinazione per una clientela internazionale alla ricerca di privacy, comfort e servizi esclusivi. Ville storiche e dimore panoramiche vengono ora offerte a prezzi che superano i 3.000 euro a notte, un dato che segna una svolta significativa per la regione. Per anni, la Romagna è stata sinonimo di vacanze per tutti, un luogo dove il mare e le colline si incontravano per offrire relax e divertimento a prezzi contenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ville e castelli da 3.000 euro a notte con chef privati e piscine panoramiche: dentro alle "oasi" dei milionari in RomagnaUno studio recente rivela che alcune ville e castelli in Romagna vengono affittati a oltre 3.

Fatture false: sequestrate case, ville e auto di lusso per oltre 3 milioni di euroLa Guardia di finanza ha sequestrato case, ville e auto di lusso per oltre 3 milioni di euro.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.