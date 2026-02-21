Ville e castelli da 3.000 euro a notte con chef privati e piscine panoramiche | dentro alle oasi dei milionari in Romagna

Uno studio recente rivela che alcune ville e castelli in Romagna vengono affittati a oltre 3.000 euro a notte, offrendo chef privati e piscine con vista panoramica. Questa tendenza segna un cambiamento rispetto alle tradizionali vacanze economiche della regione, frequentata per decenni da famiglie in cerca di relax e divertimento. Oggi, i luoghi esclusivi attirano una clientela alla ricerca di esperienze di lusso e comfort elevato. La trasformazione si nota anche nelle strutture più rinomate della costa.

Per anni simbolo di vacanze accessibili, oggi la Romagna mostra un volto inedito e decisamente più esclusivo. Tra mare e colline si moltiplicano ville, castelli e dimore private dove il lusso è fatto di privacy assoluta, chef personali e piscine panoramiche. Con Dossier RavennaToday scopriamo dove si trovano (e quanto possono costare).

