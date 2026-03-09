Acireale arrestato 18enne per spaccio di droga | sequestrati cocaina e oltre mille euro in contanti

Un 18enne di Acireale è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Acireale e Aci Sant'Antonio con l’accusa di spaccio di droga. Durante l’intervento, sono stati sequestrati cocaina e oltre mille euro in contanti. L’arresto è stato effettuato in seguito a una perquisizione che ha portato al ritrovamento delle sostanze e del denaro.

L'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il giovane l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri delle stazioni di Acireale e Aci Sant'Antonio hanno arrestato un 18enne di Acireale con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini hanno portato i militari a organizzare un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione del giovane, durante il quale è stato documentato uno scambio di droga con un acquirente. In seguito, i carabinieri hanno fermato sia il 18enne sia il cliente, recuperando 15 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso complessivo di 5 grammi e 25 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.

