Cassine Baldi presenta il programma | dialogo aperto con i cittadini

Il sindaco di Cassine ha presentato il nuovo programma amministrativo, annunciando un incontro con i cittadini per ascoltare le loro richieste e le criticità del territorio. Durante la riunione, sono stati raccolti vari suggerimenti riguardanti servizi pubblici, sicurezza e infrastrutture. Le proposte dei cittadini saranno valutate e potranno essere integrate nelle future decisioni dell’amministrazione comunale. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa in merito alle proposte raccolte.

? Cosa scoprirai Quali criticità specifiche dei cittadini verranno inserite nel programma?. Come influiranno i suggerimenti della popolazione sulle decisioni di Baldi?. Perché la scelta dell'Ex Bocciofila è strategica per questa lista?. Cosa cambierà concretamente nella gestione del comune dopo questo incontro?.? In Breve Incontro martedì 5 maggio ore 21 presso la sede dell'Ex Bocciofila. Lista Progetto Cassine punta su ascolto attivo e suggerimenti dei residenti. Programma quinquennale mira a integrare criticità locali nelle direttrici strategiche. Baldi punta su esperienza come ex Presidente della Provincia di Alessandria. Il candidato sindaco Gianfranco Baldi incontra i cittadini di Cassine alle ore 21 di questo martedì 5 maggio presso la Sala Riunioni dell’Ex Bocciofila per presentare il progetto civico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassine, Baldi presenta il programma: dialogo aperto con i cittadini Notizie correlate Il quartiere Dismano riparte: commissioni, progetti e più dialogo con i cittadiniIl consiglio del quartiere Dismano avvia nuova fase: commissioni tematiche, priorità operative e maggiore coinvolgimento dei cittadini. Leggi anche: Ue, il governo apre il dialogo con i cittadini Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Cassine, braccio di ferro tra Gotta e Baldi: il vicesindaco di oggi sfida il sindaco di ieri; Progetto Cassine: martedì il candidato sindaco Gianfranco Baldi incontra i cittadini.