Il quartiere Dismano riparte | commissioni progetti e più dialogo con i cittadini

Il Consiglio del Quartiere Dismano si è riunito negli ultimi giorni per discutere vari punti all’ordine del giorno, segnando l’inizio di una nuova fase amministrativa. Durante l’assemblea sono stati approvati alcuni progetti e sono state affrontate questioni legate alle commissioni e alla partecipazione dei cittadini. La riunione ha rappresentato un momento di confronto tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di migliorare la gestione del quartiere.

Il consiglio del quartiere Dismano avvia nuova fase: commissioni tematiche, priorità operative e maggiore coinvolgimento dei cittadini. Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio del Quartiere Dismano, avviando una nuova fase amministrativa e organizzativa attraverso la discussione dei diversi punti all’ordine del giorno. In apertura dei lavori si è proceduto alla definizione delle nomine dei componenti delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro, passaggio considerato fondamentale per strutturare in modo efficace le attività del Consiglio. Il presidente Claudio Landi ha quindi presentato ai consiglieri un elenco articolato di ambiti prioritari sui quali concentrare attenzione e impegno, anche attraverso il coinvolgimento di esperti esterni e cittadini interessati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il quartiere Dismano riparte: commissioni, progetti e più dialogo con i cittadini Articoli correlati Elezione del presidente del consiglio di quartiere a Dismano: "Si parte con spartizione politica, niente dialogo"“L’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di quartiere di Dismano avrebbe potuto rappresentare un nuovo inizio basato sul... Leggi anche: Ordine architetti: "Più dialogo sui progetti"