ue il governo apre il dialogo con i cittadini

Il governo ha annunciato l’apertura di un dialogo diretto con i cittadini, segnando un passo importante nella relazione tra San Marino e l’Europa. Da ora, cittadini e imprese potranno confrontarsi con le opportunità e le sfide derivanti dall’accordo di associazione con l’Unione Europea, che entra in una fase di confronto pubblico.

San Marino apre ufficialmente le porte all’Europa. Ora saranno cittadini e imprese a misurarsi direttamente con le opportunità e le sfide dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. Il Congresso di Stato, infatti, ieri ha presentato il programma di una serie di incontri pubblici dedicati all’accordo. Un percorso pensato per trasformare le complesse norme europee in strumenti concreti per cittadini, imprese e professionisti. L’obiettivo è chiaro: capire oggi come muoversi domani in uno spazio economico di 450 milioni di persone, senza perdere l’identità della Repubblica. Il primo evento, San Marino senza frontiere: cosa cambia per le nostre imprese sul territorio, si terrà giovedì alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

