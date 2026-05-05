Nel fine settimana, un evento a Cassano Magnago proporrà un assaggio dei sapori della Puglia grazie a un menu che include specialità tradizionali. Le persone interessate potranno prenotare anticipatamente per evitare lunghe attese, seguendo le istruzioni fornite dall’organizzazione. L’iniziativa si svolgerà nel parco sociale, attirando appassionati di cucina e curiosi desiderosi di scoprire i piatti tipici di quella regione.

? Cosa scoprirai Quali specialità pugliesi troverai nel menu del Maggiolone Social Park?. Come funziona il sistema di prenotazione per evitare lunghe attese?. Dove puoi ordinare il cibo pugliese in modalità take away?. Perché questo evento cambierà la socialità del quartiere di Cassano Magnago?.? In Breve Orari venerdì e sabato dalle 19:00 alla 01:00, domenica pranzo 12:00-15:00 e cena 19:00-24:00.. Prenotazione obbligatoria tramite modulo Google Forms per gestire i posti limitati al Maggiolone Social Park.. Menu include frisella, orecchiette, puccia, bombette e pettole per valorizzare la tradizione pugliese.. Evento inserito nel calendario primaverile del Maggiolone Social Park per favorire la coesione territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassano Magnago: un weekend di gusto con i sapori della Puglia

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