Dalle origini a Cassano Magnago alla nascita della Lega Nord

Umberto Bossi nasce il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese. È il primo di tre figli di Ambrogio Bossi, operaio, e Ida Mauri, portinaia. La sua famiglia vive in una piccola comunità locale prima che lui diventi figura politica. La sua infanzia si svolge in un contesto di lavoro e semplicità.

AGI - Umberto Bossi nasce a Cassano Magnago, in provincia di Varese, il 19 settembre del 1941, primo dei tre figli dell'operaio Ambrogio Bossi e della portinaia Ida Mauri. Dopo la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Medicina dell' Università di Pavia, senza però arrivare al diploma di laurea. In gioventù, ha anche una breve esperienza come cantante: con il nome d'arte di Donato partecipa al Festival di Castrocaro. L'incontro con le idee autonomiste e federaliste avviene per caso, nel 1979, a 38 anni: un giorno, entrando nell'Università di Pavia, nota un volantino dell' Union Valdôtaine di Bruno Salvadori, partito autonomista della Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dalle origini a Cassano Magnago alla nascita della Lega Nord Articoli correlati Cassano Magnago: panchina viola e convegno per l’epilessiaIl comune di Cassano Magnago trasforma la sensibilizzazione contro l’epilessia in un atto concreto e simbolico per domenica 15 marzo, inaugurando una... Pallamano, Nuoro e Cassano Magnago iniziano bene il 2026Nuoro e Cassano Magnago segnano la prima affermazione dell’anno per quanto riguarda la Serie A1. Una selezione di notizie su Cassano Magnago Discussioni sull' argomento Giocata la 19^ giornata in Serie A1: Cassano Magnago strappa un punto a Erice, secondo posto solitario per Salerno; Lavori in piazza San Giulio: a Cassano Magnago scatta la fase tre della viabilità; Handball, Erice strappa un pareggio al cardiopalma al Cassano Magnago; Pallamano: Cassano Magnago frena Erice sul 26 pari. Morte di Umberto Bossi, l'eredità del fondatore della Lega NordIl racconto della vita pubblica di Umberto Bossi: dalle origini a Cassano Magnago alla fondazione della Lega Nord, tra federalismo, alleanze e polemiche ... notizie.it Addio a #UmbertoBossi, nato Cassano Magnago, provincia di Varese. Ministro delle riforme per il federalismo, senatore, deputato e europarlamentare della Repubblica, storico fondatore della Lega Nord, di cui è stato segretario federale e presidente a vita. D - facebook.com facebook