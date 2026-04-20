Cassano Magnago | festa dei sapori tra risotto e pizzoccheri

Dal 24 al 26 aprile, il nuovo Maggiolone Social Park di Cassano Magnago sarà teatro di una tre giorni dedicata alla cucina lombarda. La manifestazione include la tradizionale sagra del risotto e dei pizzoccheri, due piatti rappresentativi della regione. Durante l'evento, sarà possibile assaggiare specialità locali e partecipare a diverse attività legate alla cultura gastronomica lombarda. L'iniziativa si svolge nel fine settimana presso il parco della città.

Dal 24 al 26 aprile, il nuovo Maggiolone Social Park di Cassano Magnago ospiterà un fine settimana dedicato alla valorizzazione della cucina lombarda attraverso la sagra del risotto e dei pizzoccheri. L’evento, che segna l’apertura della stagione firmata Sagre Prelibate, trasformerà l’area feste di via Primo Maggio in un polo di aggregazione gastronomica e sociale per le famiglie della zona. Sapori autentici e gestione professionale della tradizione locale. Il cuore pulsante dell’iniziativa risiede nella proposta culinaria curata dallo chef Pippo, figura storica nelle cucine delle manifestazioni popolari locali, che si impegnerà nel rispettare le ricette originali del Nord Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassano Magnago: festa dei sapori tra risotto e pizzoccheri Notizie correlate Cassano Magnago: panchina viola e convegno per l’epilessiaIl comune di Cassano Magnago trasforma la sensibilizzazione contro l’epilessia in un atto concreto e simbolico per domenica 15 marzo, inaugurando una... Locri a festa: il Gran Carnevale 2026 tra sfilate, concerti e sapori locali in piazza dei Martiri.Il Gran Carnevale Locrese 2026 prenderà vita domenica 15 e lunedì 16 febbraio nel cuore di Locri, trasformando piazza dei Martiri in un vibrante... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cassano Magnago inaugura la stagione con la sagra del risotto e dei pizzoccheri; Cassano Magnago, ex parlamentare Maria Agostina Pellegatta lascia tutti i suoi averi al Comune; Serie A Gold: la lotta Play-off resta un rebus, salvezza centrata per Cingoli e Cologne; Cinquecento ragazzi alle mini Olimpiadi di Cassano. Cassano Magnago inaugura la stagione con la sagra del risotto e dei pizzoccheriun weekend tutto dedicato a due grandi protagonisti della cucina lombarda. Appuntamento dal 24 al 26 aprile all’Area Feste di via Primo Maggio ... varesenews.it Continuità anche in trasferta. Il Cassano Magnago supera lo Sparer Eppan 38-29 nella penultima di Serie A Gold. Break decisivo nella ripresa Salmini (8) guida un attacco distribuito Avanti così verso i playoff. https://pianetapallamano.it/cassano-acceler - facebook.com facebook