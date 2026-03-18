Antonio Cassano ha commentato l’attuale situazione della Serie A durante un’intervista, sottolineando che l’Inter potrebbe perdere lo Scudetto solo se dovesse tornare in panchina Inzaghi. Ha inoltre detto che il Milan si trova in seconda posizione quasi per caso e ha parlato anche di alcuni giocatori e allenatori, tra cui Chivu e Allegri. La conversazione si è concentrata su vari aspetti del campionato italiano.

Inter News 24 Cassano, intervistato da Il Giorno, ha parlato così dell’Inter, di Chivu, del Milan e, ovviamente, anche di Massimiliano Allegri. In un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano Il Giorno, Antonio Cassano è tornato a scuotere il mondo del calcio con le sue consuete dichiarazioni senza filtri. L’ex attaccante di Inter, Milan e Roma ha analizzato l’attuale momento del campionato, esaltando il lavoro di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra e demolendo, di contro, la proposta calcistica del Milan di Massimiliano Allegri. Per Fantantonio non ci sono dubbi: il divario tra le due milanesi è netto, nonostante una classifica che vede i rossoneri ancora in corsa grazie a quello che lui definisce un vero e proprio “miracolo”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano a ruota libera: «Come fa l’Inter a perdere lo Scudetto? Solo se riprendono Inzaghi. Il Milan si ritrova lì per miracolo…»

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