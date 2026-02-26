Cassano si veste da tifoso nerazzurro | Perdiamo questo scudetto solo se torna Inzaghi

Durante un evento a Roma, un noto ex calciatore ha commentato la corsa allo scudetto, soffermandosi sulla situazione attuale dell’Inter. Ha espresso un punto di vista personale, sostenendo che le possibilità di vittoria si ridurrebbero solo in presenza di un ritorno di Inzaghi. La sua analisi si concentra sulla squadra e sulle dinamiche di questa stagione di campionato.

Cassano. Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto sul palco di Viva El Futbol, a Roma, parlando della corsa scudetto e della situazione nerazzurra. “ Io sono affezionato a tante squadre, ma è normale che sono interista: ma se la mia squadra fa cagare lo dico “, ha esordito Cassano, senza mezzi termini. Sulla possibilità che l’ Inter perda il campionato, Cassano è stato chiaro: “ Scudetto? Solo se facciamo un disastro clamoroso lo perdiamo: siamo talmente più forti degli altri, come negli altri anni quando si è fatto un disastro “. L’ex attaccante ha sottolineato quanto la squadra di Chivu sia attualmente in vantaggio rispetto alle dirette concorrenti: “ Quest’anno a +10 può succedere uno tsunami che viene una volta ogni cent’anni: ma siccome ne abbiamo già fatti tre di disastri con Inzaghi, non penso “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Questo Napoli somiglia alla Roma di Totti e Cassano che perse lo scudetto col Venezia: è forte ma solo quando vuoleQuesto Napoli somiglia alla Roma di Totti e Cassano che perse lo scudetto col Venezia: è forte ma solo quando vuole Non ci iscriviamo al partito dei...

Chivu Inter, c’è un grande problema che la squadra si porta con sé da Inzaghi: e non riguarda solo i big match!di Redazione Inter News 24Chivu Inter, c’è un grande problema che la squadra si porta con sé da Inzaghi: e non riguarda solo i big match! Dati...

Discussioni sull' argomento Viva El Futbol arriva a Roma: Cassano, Adani e Ventola all’Auditorium Conciliazione; Sanremo, le opere di Affidato aprono il Festival: Piero Cassano tra i premiati del Dietro le Quinte; Cassano punge: Malen va benissimo qui, ma in Premier faceva panchina.

Chi di verde si veste di beltà sua si fida. Il verde il colore della natura . Ma.Dì Creazioni via Francesco Petrarca 33 facebook