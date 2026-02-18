Riunione sulla sicurezza | il prefetto incontra i sindaci del Valdarno
Il prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, ha incontrato questa mattina i sindaci del Valdarno a San Giovanni Valdarno per discutere di sicurezza. La riunione si è svolta nel palazzo d’Arnolfo e ha visto partecipare i rappresentanti dei vari comuni della zona. Durante l'incontro, si sono analizzati i recenti episodi di vandalismo e si sono valutate nuove strategie di prevenzione. I sindaci hanno condiviso le loro preoccupazioni e proposte, puntando a rafforzare la collaborazione tra enti. La discussione si è conclusa con l’impegno di avviare interventi concreti.
Si è svolta questa mattina, 18 febbraio, a palazzo d’Arnolfo di San Giovanni Valdarno, la riunione della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno alla quale ha preso parte il prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo. All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia, i sindaci della vallatanonché i rappresentanti delle categorie economiche. La riunione è stata dedicata all’analisi dell’andamento della sicurezza nel territorio valdarnese. “Nel corso dei lavori - specificano dalla prefettura aretina - è stato evidenziato come i dati relativi alla criminalità mostrino una diminuzione dei reati a conferma dell’efficacia dell’azione di prevenzione e controllo del territorio svolta”.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
