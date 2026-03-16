Un rappresentante di AVS ha espresso solidarietà ai veterinari dell’ASL di Benevento, vittime di minacce e aggressioni durante le attività di controllo e tutela della salute pubblica. La dichiarazione arriva in seguito alle notizie di stampa che riferiscono di episodi violenti nei confronti del personale sanitario. L’intervento sottolinea l’importanza di proteggere coloro che operano in prima linea nel settore sanitario.

Tempo di lettura: 2 minuti “Esprimiamo piena solidarietà ai medici veterinari della ASL Benevento, che da quanto appreso da recenti notizie stampa, sono stati vittime di minacce e aggressioni mentre svolgevano il proprio lavoro di controllo e tutela della salute pubblica. Tra i professionisti coinvolti vi è anche una dottoressa veterinaria, circostanza che rende ancora più grave e inaccettabile quanto accaduto. Si tratta di un episodio che colpisce professionisti impegnati ogni giorno nella sicurezza alimentare, nella prevenzione sanitaria e nella tutela del benessere animale. Chi lavora nei servizi veterinari pubblici opera spesso in prima linea, garantendo controlli sul territorio e nelle filiere produttive per difendere la salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Megna (AVS): “Solidarietà ai veterinari dell’ASL di Benevento, violenza contro i sanitari è una ferita per tutti”

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