Questa mattina, davanti a Palazzo Mosti, i rappresentanti del Partito Democratico e di Alleanza Verdi-Sinistra si sono riuniti simbolicamente prima dell’apertura del Consiglio comunale. La loro presenza si è concentrata sulla richiesta di maggiore chiarezza e trasparenza riguardo al caso Santamaria, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’istanza. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e si è conclusa prima dell’inizio dei lavori istituzionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, davanti a Palazzo Mosti, i rappresentanti cittadini del Partito Democratico e di Alleanza Verdi-Sinistra hanno presenziato in modo simbolico prima dell’inizio del Consiglio comunale. Una presenza senza convocazioni ufficiali, ma dal forte valore politico, per chiedere chiarezza e maggiore trasparenza sull’arresto del dirigente comunale Gennaro Santamaria, vicenda che negli ultimi giorni ha scosso profondamente la città di Benevento. “L’arresto del dirigente Santamaria è una notizia che ha colpito duramente la comunità e ha ulteriormente incrinato il rapporto tra cittadini, politica e istituzioni”, ha dichiarato Stefano Orlacchio (PD). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caso Santamaria, PD e AVS davanti a Palazzo Mosti: “Serve chiarezza, ora più trasparenza”

Caso Santamaria, Fratelli d’Italia Benevento: “Fiducia incrinata, serve chiarezza immediata”La vicenda che nelle ultime ore sta scuotendo Benevento entra con forza nel dibattito politico cittadino.

Trasparenza e legalità, che fine ha fatto il centrodestra sul caso Santamaria?Tempo di lettura: 3 minutiPer anni parole come trasparenza, legalità, controllo sono state al centro della narrazione politica del centrodestra.

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LabTv. . Domani il Question Time a Palazzo Mosti ed è la prima assise cittadina dopo l'esplosione del caso Santamaria. L'opposizione chiama in causa l'aspetto politico dell'intera vicenda - facebook.com facebook