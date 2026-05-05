Biennale Fazzolari La scelta sulla Russia è un inutile pastrocchio

La Biennale di Venezia ha deciso di riaprire il padiglione russo, una scelta che ha suscitato reazioni contrastanti. La fondazione, che gode di autonomia, ha confermato di aver preso questa decisione senza seguire l’orientamento del governo italiano, rappresentato dal ministro della Cultura. La questione ha attirato l’attenzione di diverse parti, con alcuni che definiscono la scelta come un “inutile pastrocchio”.

AGI - "La fondazione La Biennale di Venezia gode di ampia autonomia ed è stata una sua scelta autonoma quella di riaprire il padiglione russo, nonostante il parere contrario del governo italiano espresso attraverso il ministro della Cultura". Questa la premessa del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, contattato al telefono dall'Agi sul tema della Biennale. Fazzolari: "La Biennale sulla Russia ha fatto un pastrocchio" . "Che questa decisione della Biennale sia stata un pastrocchio - aggiunge - è testimoniato anche dal fatto che il padiglione russo rimarrà chiuso nei giorni aperti al pubblico e che durante quei giorni saranno proiettati solo dei filmati visibili dall'esterno.🔗 Leggi su Agi.it

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