AGI - "La fondazione La Biennale di Venezia gode di ampia autonomia ed è stata una sua scelta autonoma quella di riaprire il padiglione russo, nonostante il parere contrario del governo italiano espresso attraverso il ministro della Cultura". Questa la premessa del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, contattato al telefono dall'Agi sul tema della Biennale. "Che questa decisione della Biennale sia stata un pastrocchio - aggiunge - è testimoniato anche dal fatto che il padiglione russo rimarrà chiuso nei giorni aperti al pubblico e che durante quei giorni saranno proiettati solo dei filmati visibili dall'esterno.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Biennale: Fazzolari all'Agi: "Scelta sulla Russia è un inutile pastrocchio"

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