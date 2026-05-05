La Procura ha convocato il fratello e le cugine di Poggi per nuove audizioni nel procedimento in corso. Le testimonianze si concentrano su dettagli della vicenda ancora da chiarire e potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Queste dichiarazioni potrebbero influenzare le indagini e la posizione di Andrea Sempio, coinvolto nel caso. Le nuove testimonianze saranno analizzate nelle prossime settimane dagli investigatori.

? Cosa scoprirai Cosa emergerà dalle nuove testimonianze del fratello e delle cugine?. Come influiranno queste dichiarazioni sulla posizione di Andrea Sempio?. Quali lacune temporali sperano di colmare gli inquirenti di Pavia?. Perché la Procura ha scelto proprio questo momento per le audizioni?.? In Breve Procura di Pavia convoca Marco Poggi e le due cugine della vittima.. Indagini mirano ad approfondire il ruolo dell'indagato Andrea Sempio.. Nuove audizioni avvengono nel pomeriggio del 4 maggio 2026.. Testimonianze servono a completare il quadro probatorio prima della chiusura indagini.. Le indagini relative alla scomparsa di Chiara Poggi vedono un nuovo sviluppo nel pomeriggio del 4 maggio 2026, con la Procura di Pavia che ha disposto l’audizione di diverse figure chiave.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: la Procura convoca il fratello e le cugine per nuove audizioni

Notizie correlate

Per l'osservatorio regionale anti-mafia il caso Barbara Corvi non è chiuso: nuove audizioni"La vicenda di Barbara Corvi, la ricerca di verità e di giustizia per la sua scomparsa, non può e non deve fermarsi.

Caso Barbara Corvi, la Commissione regionale antimafia rilancia: in arrivo un docufilm e nuove audizioniTenere viva la ricerca della verità sulla scomparsa di Barbara Corvi e impedire che il tempo faccia calare il silenzio su una vicenda ancora...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi perché ha rifiutato le sue avance. Almeno 12 colpi sul cranio e al volto; Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi.

Roberta Bruzzone chiarisce il nuovo interrogatorio in Procura su Marco Poggi e le sorelle CappaDelitto di Garlasco, nuova audizione per Marco Poggi e sorelle Cappa Le gemelle Cappa, Paola e Stefania, e Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, sara ... assodigitale.it

Delitto di Garlasco, la procura rivela il movente: Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale, colpita anche quando era incoscienteLa procura di Pavia ribalta tutto sul delitto di Garlasco: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi, esce dalla scena crimine mentre l’attuale indagato ... tpi.it

Caso Garlasco, Albina Perri: "Sempio frequentava casa Poggi, lui stesso ci ha raccontato un episodio molto specifico...". #ignotox - facebook.com facebook

Caso Garlasco, Albina Perri: "Sempio frequentava casa Poggi, lui stesso ci ha raccontato un episodio molto specifico...". #ignotox x.com