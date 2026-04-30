Per l' osservatorio regionale anti-mafia il caso Barbara Corvi non è chiuso | nuove audizioni

L'osservatorio regionale anti-mafia ha annunciato che il caso di Barbara Corvi non è stato chiuso e ha programmato nuove audizioni. La scomparsa della donna è ancora al centro delle indagini, nonostante siano passati diversi anni. Le autorità continuano a raccogliere informazioni e a interpellare testimoni per fare luce sulla vicenda. Nessuna conclusione ufficiale è stata ancora comunicata riguardo alle indagini in corso.

"La vicenda di Barbara Corvi, la ricerca di verità e di giustizia per la sua scomparsa, non può e non deve fermarsi. È un impegno che le istituzioni hanno il dovere di onorare nei confronti della famiglia e dell'intera comunità umbra”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Fabrizio Ricci.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Campania, "Giovani 10 e lode" chiede un Osservatorio regionale sulle nuove dipendenze giovaniliLudopatia online, gaming e abuso dei social: l'allarme sulle patologie comportamentali. Arezzo, le nuove panchine sono anti-clochard? Scoppia il caso politico"Secondo noi queste panchine nascono con la funzione anti clochard, cioè impedire che senzatetto si sdraino, ma in realtà limitano o impediscono...