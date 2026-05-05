Caso Paciolla | i genitori a Campobasso contro l’archiviazione

I genitori del professionista deceduto in Colombia hanno presentato ricorso contro l’archiviazione del caso a Campobasso. La decisione del Tribunale di Roma si basa sulle prove raccolte, che sembrano contraddire l’ipotesi del suicidio. Le indagini giudiziarie sono state caratterizzate da alcune lacune che hanno portato alla decisione di chiudere il procedimento senza ulteriori approfondimenti. La famiglia ha richiesto che si faccia luce sulla vicenda.

? Cosa scoprirai Perché le prove raccolte contraddicono l'ipotesi del suicidio in Colombia?. Quali lacune giudiziarie hanno portato alla decisione del Tribunale di Roma?. Come possono le nuove evidenze video riaprire il caso Paciolla?. Chi sosterrà la battaglia della famiglia contro l'archiviazione delle indagini?.? In Breve Incontro giovedì 7 maggio ore 18 presso la Sala Alphaville di via Muricchio. Proiezione inchiesta video di Antonio Musella per il collettivo Giustizia per Mario Paciolla. Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione per suicidio il 30 giugno 2025. Associazione Casa del Popolo APS e Comune di Campobasso patrocinano l'iniziativa pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Paciolla: i genitori a Campobasso contro l’archiviazione Notizie correlate Vandalizzate targa e murales per Mario Paciolla al Vomero, i genitori: “Dispiaciuti, ha un valore per noi”Scritte sul murales e imbrattamento della targa posta dal Comune in memoria del cooperante morto in Colombia nel 2020. Caso La Russa jr, la ragazza alla Corte europea contro l’archiviazioneNon si arrende la ragazza che quando aveva 22 anni denunciò il figlio del presidente del Senato, Leonardo Apache La Russa e l’amico dj Tommaso... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Scuola di Pace di Monte Sole (Marzabotto) ricorda Mario Paciolla; 100.000 firme per la Famiglia nel Bosco: riunite subito i bambini coi loro genitori!; Guerra USA-Iran: uno stallo senza vincitori; Mons. Strickland: Dichiarazione pastorale sui recenti eventi alla Basilica di San Pietro e sull'integrità del Sacerdozio. Caso Mario Paciolla, l’appello dei genitori: C’è chi ha mentito sugli ultimi giorni di Mario, ora dica la veritàMentre si prepara il ricorso alla corte europea per i diritti dell’uomo, i genitori del cooperante italiano morto in Colombia rivolgono un appello a Stavroula Antara, a capo della missione Onu, e alla ... fanpage.it Morte di Mario Paciolla a Chi l’ha visto | Genitori chiedono giustizia Nostro figlio torturato e uccisoCosa è successo a Mario Paciolla? I genitori del 33enne di Napoli questa sera saranno in studio a Chi l'ha visto: ecco tutti i dettagli Il programma di Rai Tre, Chi l’ha visto, tratterà questa sera il ... ilsussidiario.net “Mario Paciolla: un caso ancora aperto” Campobasso per Mario Paciolla: proiezione dell’inchiesta di Fanpage e dibattito con i genitori #annamotta e #pinopaciolla. Giovedì 7 maggio 2026, a quasi sei anni dalla morte di Mario Paciolla - cooperante ONU trovat - facebook.com facebook