Vandalizzate targa e murales per Mario Paciolla al Vomero i genitori | Dispiaciuti ha un valore per noi
Al Vomero, alcuni vandali hanno imbrattato una targa e un murales dedicati a Mario Paciolla, il cooperante morto in Colombia nel 2020. I genitori di Paciolla hanno espresso dispiacere per l’accaduto, sottolineando il valore che quelle opere rappresentano per loro. Le scritte sono state lasciate sul murales e sulla targa, che era stata installata dal Comune in memoria del loro figlio.
Scritte sul murales e imbrattamento della targa posta dal Comune in memoria del cooperante morto in Colombia nel 2020. I genitori: "Aveva per noi un valore affettivo, fu il primo ad essere realizzato a Napoli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Mario Paciolla, l’appello dei genitori: “C’è chi ha mentito sugli ultimi giorni di Mario, ora dica la verità”Mentre si prepara il ricorso alla corte europea per i diritti dell'uomo, i genitori del cooperante italiano morto in Colombia rivolgono un appello a...
Riconosciuto dai vestiti: 22enne arrestato per l’aggressione al poliziotto a Torino. I genitori: “Noi brave persone, siamo dispiaciuti”Arcidosso (Grosseto), 2 febbraio 2026 – E’ stato riconosciuto dai vestiti: da alcuni particolari del suo giubbotto di colore rosso.
Altri aggiornamenti su Mario Paciolla.
Sit-in per Mario Paciolla, oggi avrebbe compiuto 38 anni: La verità sul suo omicidioAi piedi del murale di Jorit, manifestano i genitori del cooperante italiano trovato privo di vita in Colombia nel 2020: Continua la nostra battaglia, al governo chiediamo un impegno serio. E sul ... napoli.repubblica.it
I genitori di Mario Paciolla: Nostro figlio è stato uccisoOggi Mario Paciolla, il cooperante Onu trovato morto il 15 luglio del 2020 in Colombia, avrebbe compiuto 38 anni e per ricordarlo genitori, amici e gli studenti e del Liceo Vittorini di Napoli si sono ... rainews.it