Vandalizzate targa e murales per Mario Paciolla al Vomero i genitori | Dispiaciuti ha un valore per noi

Al Vomero, alcuni vandali hanno imbrattato una targa e un murales dedicati a Mario Paciolla, il cooperante morto in Colombia nel 2020. I genitori di Paciolla hanno espresso dispiacere per l’accaduto, sottolineando il valore che quelle opere rappresentano per loro. Le scritte sono state lasciate sul murales e sulla targa, che era stata installata dal Comune in memoria del loro figlio.