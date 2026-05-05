Un nuovo sviluppo nel caso Orlandi, con un interrogatorio durato due ore. La persona coinvolta è stata ascoltata approfonditamente, cercando di fare luce su uno dei misteri più complessi e longevi della storia italiana. L'udienza si è svolta presso un ufficio giudiziario, senza ulteriori dettagli sulle domande o risposte fornite durante la sessione. Nessuna conferma ufficiale sulla possibilità di una svolta imminente.

Due ore di audizione per tornare dentro uno dei misteri più lunghi della storia italiana. Davanti alla Commissione bicamerale d’inchiesta sui casi Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, l’ispettore Giuseppe Catania ha rilanciato una convinzione maturata negli anni: la pista legata a Torano e allo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, avrebbe meritato indagini più approfondite. Catania, all’epoca agente scelto della Polizia di Stato, seguì pedinamenti e controlli nei luoghi frequentati da Meneguzzi nei giorni vicini al 22 giugno 1983, data della scomparsa della cittadina vaticana. Convocato dal senatore Andrea De Priamo, ha ripercorso davanti alla Commissione gli accertamenti svolti allora, concentrandosi proprio sul borgo dove la famiglia Meneguzzi possedeva una casa di villeggiatura.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Orlandi, vicini a una svolta? “Interrogato per ore”

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