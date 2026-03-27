Emanuela Orlandi interrogato per 7 ore il fotografo Marco Accetti ascoltato su depistaggi e possibile presenza di complici
Il fotografo romano, già coinvolto in passato in indagini relative al sequestro di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, è stato interrogato per sette ore. Durante l'interrogatorio, sono stati ascoltati dettagli riguardanti possibili depistaggi e la presenza di eventuali complici. L'indagine mira a chiarire le circostanze di quei fatti e a verificare eventuali coinvolgimenti di altre persone.
Il fotografo romano, in passato indagato per il sequestro di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, era stato descritto dall’ex procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo come una figura che potrebbe anche essere "un serial killer" Marco Accetti è stato ascoltato giovedì 26 marzo per sette ore dalla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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