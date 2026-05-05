Sigfrido Ranucci si è scusato pubblicamente con il ministro della Giustizia Carlo Nordio in relazione a una notizia diffusa durante una trasmissione televisiva. Il conduttore ha precisato di non voler affermare che si trattasse di informazioni non verificate, ma ha comunque espresso rammarico per eventuali fraintendimenti. La vicenda riguarda il caso Minetti e le relative notizie diffuse sui media.

Sigfrido Ranucci si è scusato pubblicamente con il ministro della Giustizia Carlo Nordio per aver affermato in tv che il guardasigilli era stato avvistato nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, finita al centro delle cronache nelle ultime settimane dopo aver ricevuto la grazia dal Quirinale. “Sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere”, ha detto il giornalista durante l’ultima puntata di Report, andata in onda nella serata di domenica 3 maggio su Rai 3. “Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Tuttavia non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto: ‘Stiamo verificando una notizia’, che è una cosa un po’ diversa”, ha puntualizzato Ranucci.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Caso Minetti, Ranucci si scusa con Nordio: “Ma non dite che ho dato una notizia non verificata”

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