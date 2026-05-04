Ranucci durante Report si scusa con Nordio | Cospargo il capo di cenere ma non ho dato notizie non verificate

Durante la puntata di Report andata in onda domenica 3 maggio, il conduttore ha commentato la vicenda legata a Nordio, affermando di aver spiegato di non aver fornito una notizia non verificata ma di aver dichiarato di stare verificando una notizia. In un momento di scuse pubbliche, ha detto di cospargersi il capo di cenere, precisando comunque di non aver diffuso informazioni non confermate.

Sigfrido Ranucci, durante la puntata di domenica 3 maggio di Report, ha replicato alla vicenda Nordio: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stiamo verificando una notizia”. Poi le scuse: "Cospargo il capo di cenere".🔗 Leggi su Fanpage.it

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