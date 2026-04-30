Rai richiama Ranucci per dichiarazioni su Nordio nel ranch di Minetti | Notizia non verificata lui | Non ho paura del ministro

La Rai ha richiamato un conduttore televisivo dopo che quest’ultimo ha fatto delle dichiarazioni riguardo a un ministro in un contesto legato a un ranch di Minetti. L’azienda ha precisato che le affermazioni diffuse dal giornalista non sono state verificate, anche se lui stesso ha ammesso la mancanza di verifiche. Il conduttore ha comunque affermato di non temere eventuali conseguenze legate alle sue dichiarazioni.

Secondo l’azienda, il conduttore di Report avrebbe diffuso una notizia non verificata, circostanza peraltro ammessa dallo stesso giornalista. Non solo: Ranucci era stato autorizzato esclusivamente a presentare il proprio libro e non a intervenire su temi di attualità in una trasmissione concorrente.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rai richiama Ranucci per dichiarazioni su Nordio nel ranch di Minetti: “Notizia non verificata”, lui: “Non ho paura del ministro” Notizie correlate Caso Minetti, Ranucci a Cartabianca: “Nordio nel ranch del compagno”. Il ministro smentisce in direttaA Cartabianca, Sigfrido Ranucci racconta l’indiscrezione testimoniata da una fonte che collocherebbe il ministro Nordio nel ranch di Giuseppe... Ranucci, lettera di richiamo della Rai per le dichiarazioni su Nordio in Uruguay. La replica: «Non ho paura»Lettera di richiamo della Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di "È sempre Cartabianca",... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meloni e sdegno: furia contro Mediaset per le accuse a Nordio. Lo spettro del sabotaggio dei Berlusconi. La Rai richiama Ranucci; Ranucci, lettera di richiamo della Rai per le dichiarazioni su Nordio in Uruguay. La replica: Non ho paura; A Mediaset con Ranucci l’otto settembre della ragione; Meloni: Le nomine Consob e Antitrust a breve. E su taglio accise: Proroga differenziata per gasolio e benzina. Caso Ranucci – Nordio: il richiamo della Rai dopo le dichiarazioni a Cartabianca. Il giornalista reagisce sui socialLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima puntata ... fanpage.it Caso Minetti, la Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro ... ansa.it , Il giornalista di Report avrebbe diffuso una notizia non verificata https://www.corrieredellacalabria.it/2026/04/30/dichiarazioni-su-nordio-la-rai-richiama-ranucci/ - facebook.com facebook Ieri la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli aveva chiesto alla Rai di prendere provvedimenti contro Ranucci, oggi la Rai richiama il conduttore di Report e gli toglie la tutela legale. TeleMeloni colpisce ancora e la Rai resta senza presidente di garanzi x.com