La Procura generale di Milano ha comunicato di aver avviato verifiche urgenti in merito a un caso legato a una ex parlamentare. Insieme alle forze di polizia italiane, è stata attivata anche l’Interpol per approfondire la situazione. La decisione è stata presa di concerto con il procuratore generale, che ha sottolineato l’urgenza delle indagini. Nessun’altra informazione aggiuntiva è stata resa nota pubblicamente.

“Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell’ Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull’ autenticità di documenti sanitari ed altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all’estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria”. Così all’Ansa il sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano, Gaetano Brusa sul caso Minetti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, la Procura generale di Milano: “Attivata con massima urgenza anche l’Interpol”

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