Operaio morto al lavoro nella Rsa indagati i gestori della struttura Le prime risposte dall’autopsia

Pescia, 17 febbraio 2026 – La Procura di Pistoia ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di Giovanni Cosci, l'operaio di 78 anni, ex dipendente dell'area tecnica dell'Asl, rimasto schiacciato dal letto antidecubito nella Rsa San Domenico di Pescia. L'incidente mortale è avvenuto venerdì pomeriggio. Sembra che l'uomo stesse riparando il letto, quando è rimasto incastrato, senza scampo, con la testa nei suoi ingranaggi. Indagati per omicidio colposo sono i gestori della Rsa. Un altro aspetto su cui far luce è il ruolo dell'operaio sul posto: sembra che l'uomo, in pensione da tempo, non avesse alcun incarico formale per operare nella struttura.