I legali di Nicole Minetti hanno consegnato alla Procura generale di Milano tutti gli atti relativi al caso in corso. In una nota, i rappresentanti legali hanno definito le ricostruzioni fatte dai media e dagli inchiesti precedenti come false. La consegna degli atti avviene nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dei documenti.

I legali di Nicole Minetti hanno trasmesso alla Procura generale di Milano tutti gli atti relativi alla procedura di adozione che l’ex consigliera regionale lombarda, insieme al compagno Giuseppe Cipriani, ha portato avanti in Uruguay e uno dei presupposti alla base della grazia firmata dal Quirinale a febbraio scorso e ora al vaglio di nuovi accertamenti. L’affido del bambino, assieme alla effettiva condotta tenuta dalla coppia negli anni trascorsi in Sudamerica (anche al di là di inchieste giudiziarie non riscontrate), è quanto stanno approfondendo gli uffici del tribunale di Milano che hanno richiesto la collaborazione anche delle autorità uruguaiane.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Caso Minetti, i legali consegnano le carte alla procura: «Ricostruzioni false»

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