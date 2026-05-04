Mamma uccisa per avere difeso i figli dai pedofili | Tamarisco assolto per l'omicidio di Matilde Sorrentino
Francesco Tamarisco è stato assolto dall'accusa di omicidio di Matilde Sorrentino, donna uccisa nel tentativo di proteggere i propri figli da presunti abusi. Dopo due condanne precedenti, la corte ha deciso di assolvere l'imputato, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti per condannarlo. La vicenda riguarda un caso di violenza che ha suscitato attenzione nell'area di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.
Dopo due condanne è stato assolto Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la donna assassinata, secondo gli inquirenti, per avere denunciato un giro di pedofilia a Torre Annunziata (Napoli).🔗 Leggi su Fanpage.it
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